Vader die kinderen naar Egypte ontvoerde riskeert nog eens vier jaar cel

Het parket in Antwerpen wil Khaled A. (51) voor vier jaar de gevangenis in. De man ontvoerde zijn kinderen naar Egypte en blijft zich volgens het parket schuldig maken aan nieuwe feiten. “Hij doet er alles aan zijn kinderen niet te laten terugkomen”, zei de aanklager.

De zaak tegen Khaled A. uit Zwijndrecht sleept al enkele jaren mee. De man kwam vanuit Egypte via Nederland naar ons land met zijn toenmalige vrouw. In 2014 en 2016 kreeg het koppel twee kinderen. “Toen zijn vrouw de relatie wilde stopzetten, ging het mis”, aldus de aanklager. Khaled A. maakte begin augustus 2020 een afspraak om met zijn kinderen even naar een kledingwinkel te gaan. “Even later zaten ze op het vliegtuig naar Egypte”, zei de procureur.

Sindsdien werden zowel in ons land als in Egypte tal van procedures opgestart. De familierechtbank in Antwerpen wees de kinderen in september 2020 aan de moeder toe en vader Khaled werd in mei 2022 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld voor de parentale ontvoering. Omdat het hof enkel de ondergane voorhechtenis als effectieve straf oplegde mocht A. de gevangenis verlaten. Eenmaal vrij werd hij onmiddellijk terug opgepakt.

“Tart alle verbeelding”

“Het slachtoffer heeft sinds september 2020 geen contact meer gehad met haar kinderen, dat wordt steeds geweigerd door beklaagde. Die blokkeert alles”, legde de procureur uit. “Dat de Egyptische rechtbank de voogdij aan de grootmoeder langs moederskant toegewezen heeft, wordt genegeerd. Dit tart alle verbeelding, meneer doet er alles aan zijn kinderen niet terug naar België te laten komen.”

Een strenge straf is op zijn plaats vindt het Openbaar Ministerie. “Hij leert niet uit zijn fouten. Hij lacht met justitie en houdt geen rekening met de belangen van zijn kinderen. Die zien hun moeder en hun vader niet en leven in een land ver weg.” Tegen Khaled A. werd vier jaar gevangenis gevorderd.

De moeder, die al jaren in Hasselt woont, was zelf aanwezig op de rechtbank en liet zich bijstaan door een advocate. “Meneer handelt niet in het belang van de kinderen. Hij rekt de procedure en zit in zijn handen te wrijven. Terwijl kunnen de kinderen niet naar school en hebben ze hun moeder al twee jaar niet meer gezien”, zei meester Lisa Ceunen. Ze vorderde een schadevergoeding van 12.500 euro.

Khaled A. kreeg van de rechtbank de mogelijkheid om zich formeel te engageren de procedures in Egypte stop te zetten en er alles aan te doen de kinderen terug naar België te laten komen, om het vonnis van de Antwerpse familierechter te laten naleven. Na een schorsing liet A. niet op dat voorstel in te gaan. Zijn advocaat Loïc Cerulus vroeg de rechtbank de strafvordering te laten vervallen. “Dit gaat om dezelfde feiten waarvoor hij al veroordeeld werd. Parentale ontvoering is een voortdurend misdrijf.” Volgens het parket stelde hij nieuwe handelingen en is er dus wel sprake van een nieuw misdrijf. Vonnis op 11 augustus. (sare)