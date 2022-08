Jong en oud gaan op bezoek bij aardbeienboer in Heusden-Zolder

Als ze ergens weten wat lekkere aardbeien zijn, dan is het in Heusden. Want daar staan de serres en de automaten van Aardbeien Boermans. Ook in WZC Berckenbosch zijn ze fan, sinds moeke Boermans er woont, smullen ze regelmatig van verse aardbeien. De bewoners maken ook samen de heerlijkste aardbeienconfituur. Hoog tijd dus om de serres te bezoeken. Op de facebookpagina van het woonzorgcentrum werd bij familie en personeel een oproep gedaan om mee te gaan. Aan het wzc vertrok een heuse stoet van wel 50 mensen. De jongste was het achterkleinkindje Lott van bewoner René en de oudste was moeke Boermans, Neske die op 5/8 97 jaar wordt. Het was een gezellige bende, collega's die in hun vrije tijd opkwamen met de kinderen, tieners die vroeg uit hun bed sprongen om mee te kunnen en families met achterkleinkinderen. In de serres leerden ze de laatste nieuwsjes over het kweken van aardbeien en nadien kon iedereen smullen van vers geplukte aardbeien.