Brussel versterkt openbaar vervoer voor concerten Coldplay

Nog drie nachten voor Coldplay z’n tenten opslaat in het Koning Boudewijnstadion, en dat zullen ze in Brussel geweten hebben. Het stadsbestuur bereidt zich nu al voor op de drukte die eraan zit te komen en wil zo veel mogelijk concertgangers aanmoedigen met het voor de gelegenheid versterkt openbaar vervoer te komen.

“Om files rond de Heizelvlakte te vermijden, geeft Brussels Expo aan dat het openbaar vervoer zal worden versterkt (metrolijn 6, tram 3, 7 en 9 en bus 83)”, klinkt het in een persbericht. “Het openbaar vervoer en de fiets blijven de meest eenvoudige vervoersmiddelen om tot het stadion te komen.”

Wie met de wagen komt, krijgt ook tips. “Parking C rond het stadion is de meeste efficiënte oplossing om te parkeren. Om niet in de file te moeten staan bij aankomst, wordt er aangeraden om een parkeerticket in voorverkoop te kopen voor de vaste prijs van 10 euro.”