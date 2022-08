Tiger Woods sloeg aanbod van 700 tot 800 miljoen dollar voor controversiële golftoernooien af

700 à 800 miljoen dollar. Nooit eerder in de sportgeschiedenis kreeg een atleet meer geld aangeboden om sportieve prestaties te leveren. Maar Tiger Woods legde het aanbod koudweg naast zich neer. Niet dat Woods er een boterham minder om zal eten. Volgens het gespecialiseerde Forbes heeft de 46-jarige golflegende in zijn carrière meer dan 1 miljard dollar netto verdiend, een bedrag dat enkel geëvenaard wordt door basketballers LeBron James en Michael Jordan. Indien het Woods het aanbod van LIV Golf series had aanvaard, zou hij onbedreigd de rijkste atleet aller tijden zijn geworden. Maar de 15-voudig majorwinnaar weigerde dus.

Omdat hij niet wilde zwichten voor oliedollars uit de diepe zakken van Mohammed bin Salman, de controversiële kroonprins van Saudi-Arabië. Die zette een reeks van acht toernooien op waarbij per event 23,3 miljoen euro te verdelen is – de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf. De ultieme vorm van sportswashing, een peperdure pr-operatie om via sport het besmeurde imago van Saudi-Arabië op te poetsen. De organisatoren van de ­bestaande golfcompetities, de Amerikaanse PGA Tour en de ­Europese DP World Tour, verboden spelers openlijk aan de lucratieve LIV Golf series deel te nemen. Op straffe van schorsing en zelfs uitsluiting.

Woods toonde zich bijzonder kritisch voor medespelers als Phil Mickelson en Dustin Johnson die ondanks de waarschuwingen toch voor het Saudische geld kozen. “Ze keren hun rug naar alles en iedereen die ervoor gezorgd heeft dat ze nu in deze riante positie zitten”, reageerde hij enkele weken geleden. “Ze riskeren om nooit meer te mogen spelen in de grote kampioenschappen. Ze krijgen gewoon op voorhand een heleboel geld betaald om een paar toernooien te spelen. Toernooien waar luide muziek wordt afgespeeld en de sfeer helemaal anders is. Ik zie niet in hoe die move op lange termijn positief kan uitdraaien voor die spelers. Dit is niet in het belang van onze sport.”

Afgelopen zondag won de Zweed Henrik Stenson de derde manche van het LIV Golf-circuit op de Trump National Golf Club in het Amerikaanse Bedminster. Hij streek een riante extra premie op van 4 miljoen dollar, terwijl hij poseerde naast de voormalige Amerikaanse president die eigenaar is van het terrein. Die cheque kwam wel met een prijskaartje. Een week eerder werd Stenson verplicht ontheven van zijn taken als kapitein van het Europese team voor de Ryder Cup-editie.