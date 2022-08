Kinrooi

De herinrichting van de schoolomgevingen van basisschool 3K en eerstegraadsschool Mosa-RT bij het centrum van Kinrooi zit in de laatste fase. “Dit dossier heeft door allerhande omstandigheden veel langer aangesleept dan we gepland hadden, maar nu is het eind echt in zicht”, aldus schepen van Openbare Werken Mark Hoedemakers (cd&v).