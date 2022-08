Liverpool legt geblesseerde revelatie Diogo Jota voor lange tijd vast

De Portugees ruilde in de zomer van 2020 Wolverhampton Wanderers voor Liverpool. Voor de Reds maakte hij tot dusver 34 doelpunten in 85 wedstrijden. Jota had een groot aandeel in FA Cup- en Carabao Cup-trofeeën afgelopen seizoen, evenals in het parcours tot in de finale van de Champions League.

Momenteel is Jota buiten strijd met een hamstringblessure. Hij mist zaterdag de eerste competitiematch van het seizoen tegen Fulham. (belga)