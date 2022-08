Minder oogst door slechte weersomstandigheden in zomer 2021

Als gevolg van de slechte weersomstandigheden van vorige zomer, met periodes van zware regenval en aanhoudende droogte, is de Belgische landbouwoogst gedaald in 2021. Dat blijkt uit een afgelopen vrijdag gepubliceerde raming van Statbel. Ook dit jaar heeft het slechte weer, vooral de droogte, een negatieve impact, zegt de Boerenbond.

In 2021 werden grote opbrengstdalingen genoteerd voor wintertarwe en spelt, namelijk met 11 procent elk. Omdat er een oppervlaktestijging was voor beide teelten was de productiedaling van wintertarwe minder groot (-6% of -93.727 ton) en werd er zelfs een productiestijging opgetekend voor spelt, met 6 procent of 9.904 ton.

Voor mais was 2021 daarentegen een goed jaar. Zowel voor korrel- als voor voedingsmais steeg de productie met 12 procent. Er werd vorig jaar 60.594 ton meer korrelmais geproduceerd en 848.001 meer voedermais.

Bij de suikerbieten daalde de productie met 5 procent of 234.008 ton, als gevolg van zowel een oppervlakte- (-3%) als een opbrengstdaling (-2%). Ondanks de oppervlakteafname van aardappelen met 7,6 procent werd de productiedaling door de goede opbrengst (+6,7%) beperkt tot 1,5 procent of 57.437 ton.

Na de tegenvallende opbrengsten van vlas in 2020 werd er minder vlas ingezaaid (-16%). In 2021 steeg de opbrengst met 27 procent, maar dat was niet voldoende om het opbrengstniveau van 2019 te halen. Er was wel een productiestijging met 7 procent of 5.432 ton.

Ook dit jaar heeft het extreme weer, en dan vooral de droogte, een negatieve impact op de land- en tuinbouw, zegt woordvoerster Vanessa Saenen van de Boerenbond. “‘Vooral bieten en jonge aardappelen brengen minder op en blijven kleiner dan gewoonlijk. Als het de komende twee weken niet regent, zal ook de oogst van uien niet goed zijn.”