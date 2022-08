Zware brand in zorgboerderij was aangestoken, minderjarige verdachte opgepakt

De brand die maandagavond heeft gewoed in een kinder- en zorgboerderij in het Vlaams-Brabantse Roosdaal, was aangestoken. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

Maandagavond werd ook al een verdachte opgepakt, een minderjarige uit West-Vlaanderen. Het onderzoek naar de feiten wordt dan ook overgenomen door het parket West-Vlaanderen, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De brand in boerderij De Hoeve van MPC Sint-Franciscus, een dienstverleningscentrum voor minderjarigen en meerderjarigen met een verstandelijke beperking, ontstond in de stallen van de kinderboerderij en greep snel om zich heen. Het vuur zorgde voor een grote rookpluim die tot ver in de omtrek te zien was.

Alle dieren geëvacueerd

Toen de brand uitbrak, was er niemand in het gebouw aanwezig. De medewerkers van de boerderij slaagden er nog in om alle dieren uit de stallen te evacueren. Ook de bewoners van een naburig gebouw werden in veiligheid gebracht, zodat er geen gewonden vielen.

De brandweer had heel wat werk om het vuur te blussen. Omstreeks 22.45 uur was de brand onder controle maar het nablussen nam nog de hele nacht in beslag. In de stallen lag immers heel wat stro en hooi dat uit elkaar moest getrokken worden om elke opflakkering te voorkomen.

Die stallen konden wel grotendeels gevrijwaard worden, in tegenstelling tot het hoofdgebouw van de kinderboerderij. Dat is door de vlammen grotendeels vernield.