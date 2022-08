Politie vindt drugs tijdens controle: man verklikt dealer

Tussen 1 december 2020 en 21 februari 2022 hield de twintiger er een handel in cannabis op na tot een van zijn afnemers na een deal door de politie aan de kant werd gezet met zijn Ford Fiesta. Tijdens de doorzoeking van de auto vonden de inspecteurs 2 gripzakjes in de middenconsole met daarin in totaal 10 gram cannabis. De afnemer legde meteen verklaringen af en vertelde dat hij de drugs had gekocht van de twintiger aan zijn appartement in Zonneweelde. Het telefoonnummer van de genoemde dealer kwam overeen met het oproepnummer van de twintiger.

De politie voerde meteen een huiszoeking uit. “Toen werd ook de twintiger op heterdaad betrapt. We vonden een kilo cannabis in zijn appartement”, aldus de procureur tijdens de behandeling van de zaak. Verder troffen de agenten ook een 60-tal gripzakjes en een precisieweegschaal aan. In de jaszak van de Genkenaar zat 510 euro cash geld. In zijn nachtkastje in de slaapkamer lag nog eens 340 euro.

‘Plezierkes’

De afnemer verklaarde dat hij zijn dealer al meer dan drie jaar kende maar dat hij na een pauze in de loop van 2021 opnieuw gecontacteerd werd door de Genkenaar met de boodschap dat hij terug actief zou dealen. De afnemer verklaarde dat hij ongeveer vijftig keer drugs kocht bij de twintiger. Via telefonieonderzoek werden er nog andere afnemers geïdentificeerd en ondervraagd. Een van hen vertelde dat hij honderd keer cannabis kocht bij de beklaagde.

De twintiger zelf ontkende dat hij zich met dealen bezighield. Hij deed zijn vrienden ‘plezierkes’ als ze cannabis wilden roken, zo verklaarde hij tijdens zijn verhoor. “Ik was wel van plan om drugs te verkopen, maar ik heb het nooit gedaan”, zo hield hij ook voor de Tongerse rechter vol.

Randcriminaliteit

Toch is de man volgens de rechter schuldig aan de verkoop van cannabis. “Drugs leiden tot randcriminaliteit en overlast”, zo luidt het vonnis. “Bovendien wordt de gezondheid van de gebruiker in gevaar gebracht. Dit alles leidt tot een aanzienlijke maatschappelijke kost die door de gehele samenleving en dus finaal door elke burger wordt gedragen. Beklaagde werd enkel gedreven door een zucht van snel geldgewin.”

De man kreeg dinsdagochtend een celstraf van achttien maanden, waarvan negen maanden met uitstel, en een geldboete van 8.000 euro, waarvan de helft effectief. De twintiger moet hiervoor enkele probatievoorwaarden volgen, zoals werk zoeken en zich laten begeleiden voor zijn drugsproblematiek. De drugs, zijn iPhone en het cash geld werden verbeurdverklaard.