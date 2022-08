Toptransfer in de maak? Man City en Anderlecht onderhandelen over Sergio Gomez

Een absolute toptransfer in de maak voor Sergio Gomez? Goed mogelijk, want Manchester City is komen aankloppen bij Anderlecht.

De Engelse landskampioen zoekt nog een linksback nu het Marc Cucurella lijkt mis te lopen en gaat dus voor de 21-jarige Spanjaard van paars-wit. De clubs zijn in onderhandeling en het is afwachten of Anderlecht hem laat gaan. Voor de zekerheid - met zo’n grote deal die kan gemaakt worden - komt Gomez momenteel niet in actie. Een beslissing die ook uitgaat van de club.

Opvallend: Pere Guardiola, de broer van City-coach Pep, werkt voor het makelaarskantoor van Gomez (SEG). Het kan maar helpen.