Federaal parket niet in beroep tegen vonnis in Belgisch luik van proces aanslagen Parijs

Bij de aanslagen in Parijs kwamen meer dan 130 mensen om het leven. Het merendeel daarvan viel te betreuren in concertzaal Bataclan. — © REUTERS

Het federaal parket is niet in beroep gegaan tegen het vonnis dat de Brusselse correctionele rechtbank heeft uitgesproken in het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Dat meldt AFP en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

In dat proces had de rechtbank drie verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 18 maanden tot drie jaar. Een vierde verdachte kreeg een gevangenisstraf van 35 dagen. Eén verdachte kreeg een werkstraf van 100 uur, terwijl drie personen de gunst van de opschorting genoten. Tenslotte werden twee personen wel schuldig verklaard zonder dat ze een bijkomende gevangenisstraf opgelegd kregen.

Vier verdachten werden ook volledig vrijgesproken. Eén van die personen is Smail Farisi, de man die vanaf begin oktober zijn flat in Etterbeek uitgeleend had aan Ibrahim El Bakraoui. Die zou er zich schuilhouden tot de aanslagen van 22 maart 2016. Volgens het federaal parket had Farisi toen moeten doorhebben dat El Bakraoui geradicaliseerd was en er terreurplannen op nahield. De rechtbank ziet dat helemaal anders.

“Het is niet uit te sluiten dat Smail Farisi bij zijn vele bezoeken gezien heeft dat Ibrahim El Bakraoui geradicaliseerd was, maar er is geen bewijs dat hij op de hoogte was dan diens terreurplannen”, klonk het in het vonnis. “Zo is niet bewezen dat er in de bewuste flat wapens, explosieven of IS-vlaggen zichtbaar aanwezig waren, noch dat Ibrahim El Bakraoui in Farisi’s aanwezigheid over zijn plannen gesproken heeft.”

Smail Farisi moet vanaf oktober ook voor het Brusselse assisenhof terechtstaan, in het proces over de aanslagen van 22 maart. Ook in dat dossier wordt hem verweten dat hij zijn flat heeft uitgeleend aan Ibrahim El Bakraoui.