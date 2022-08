Dochtertje van Serena Williams toont haar voetbaltalent

Olympia Ohanian, de vierjarige dochter van tennisster Serena Williams en zakenman Alexis Ohanian, is – hoe kan het ook anders? – een heel sportief meisje. In een nieuw filmpje geeft ze een indrukwekkende demonstratie met een voetbal.

De kleuter onthulde haar voetbalkunstjes toen ze speelde bij de Angel city football club, het Amerikaanse team waarin haar papa investeert. In de video op haar eigen Instagrampagina toont ze dat ze al veel controle heeft over de bal en kan scoren. Dat laatste mits een beetje hulp van de doelman van dienst. (Lees verder onder de video)

Voetbal is niet de enige sport die Olympia beheerst. Eerder dit jaar, in januari, zag de wereld haar in de voetsporen treden van haar mama op een tennisveld. Daarin bewees ze met een indrukwekkende backhand dat ze ook de raket al goed meester is. “Oefening baart kunst”, schreef mama Serena erbij.