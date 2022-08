Batterijen opladen voor Pukkelpop of meebrullen met Camille: dit zijn onze weekendtips

Chefs op wielen

Gezellige eet- en drankstandjes, sfeerverlichting en een leuk muziekje op de achtergrond: dat is Chefs on Wheels. Op 6 en 7 augustus is het foodtruckfestival te gast in Zonhoven. De organisatie brengt ook een verrassende muzikale act mee.

Op 6/8 vanaf 14 uur en op 7/8 vanaf 12 uur op het Kerkplein in Zonhoven. Info: www.chefsonwheels.be

© Chef on Wheels

Dorstlesser bij Ambiorix

Onder het wakend oog van Ambiorix kan je in het weekend van 6 en 7 augustus in Tongeren proeven van meer dan honderd verschillende bieren tijdens het bierfestival Ambierorix. De nadruk ligt op lokale en artisanale bieren. Dorst zal je er in elk geval niet lijden.

Op 6/8 van 14 tot 23 uur en op 7/8 van 12 tot 20 uur aan de Basiliek, Stadhuisplein in Tongeren. Info: www.facebook.com/Ambierorixofficial

© Ambierorix

Pukkelpop in de binnenstad

Met PKP DWNTWN brengen de stad Hasselt en Pukkelpop de unieke festivalsfeer naar de binnenstad. Op zaterdag kan je enkele klinkende rooftopconcerten bijwonen van onder andere Portland, Dikke, Berre, Cellini en anderen. Zondag staat in het teken van streetstyle met skatejams, live streetart en tal van dj’s.

Op 6/8 vanaf 15.30 uur op verschillende locaties in de stad, op 7/8 om 14 uur op het Capucienenplein in Hasselt. Info: www.hasselt.be/nl/pkpdwntwn

© Inge Delee

Straf circustheater in Hasselt

Circustheater van de bovenste plank, daar staat Theater op de Markt in Hasselt voor. Het Stadspark wordt omgebouwd tot een groot circusdorp waar gezelschappen uit binnen- en buitenland enkele bijzondere performances en installaties brengen. Theater op de Markt wil nog meer dan anders met energieke en interactieve voorstellingen mensen samenbrengen.

Van 10 t.e.m. 14/8 in het Stadspark, Albrecht Rodenbachstraat 17 in Hasselt. Info: www.theateropdemarkt.be

© Jan Castermans

Knappe glaskunst in Lommel

De eerste zondag van augustus lijkt Lommel wel een beetje op Venetië. De stad is dan nog meer dan anders het middelpunt van de glaskunst tijdens de jaarlijkse Glasmarkt. Ambachtslui en kunstenaars presenteren er hun mooiste werken uit glas en zand: van fusing tot glas-in-lood, pâte-de-verre en andere technieken.

Op 7/8 van 10 tot 17 uur op het Kerkplein in Lommel. Info: www.toerismelommel.be/zienendoen/glasmarkt

© Toerisme Lommel

AFF met klinkende en avontuurlijke namen

Het Absolutely Free Festival in Genk is - zoals de naam al verklapt - volledig gratis. Tenminste als je drie lege batterijen meebrengt, anders vraagt de organisatie een bijdrage van 3 euro. AFF wil op een laagdrempelige manier mensen kennis laten maken met muziek die het verdient om gehoord te worden. Het is de hotspot voor avontuurlijke geluiden, met ook klinkende namen als Omar Souleyman, Dirk. en ILA.

Op 5/8 vanaf 18 uur en op 6/8 vanaf 13 uur aan C-mine in Genk. Info: www.absolutelyfree.be

© Raymond Lemmens

Dansen op zomerse beats

Trek je dansschoenen maar al aan: de Beachparty in Bocholt staat garant voor drie dagen lang de meest klinkende beats van bekende en minder bekende dj’s. Zo komen onder andere dj Wouter, Regi en dj Ward plaatjes draaien, zijn ook ‘25 years da Rick en da boy Tommy’ van de partij, net als The Bobmeister en vele anderen. Voeg er palmbomen, comfortabele strandstoelen en exotische cocktails aan toe en je waant je op een zuiders feestje.

Op 4, 5 en 6/8 in de Eikenlaan in Bocholt. Voor het uurschema en andere info kan je terecht op www.beachpartybocholt.be

© Beach Party Bocholt

Origami voor de vrede

De Japanse Tuin in Hasselt herdenkt op 6 augustus de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki en organiseert die dag Origami voor de vrede. Altijd al origami wil leren? Je kan workshops volgen en meer leren over de symboliek van de origami-kraanvogels. Ook zijn er Taiko optredens en initiaties en vertelt poëtisch verteller Godfried Kippers het Japans verhaal De Witte Kraanvogel.

Op 6/8 van 10 tot 17 uur in de Japanse Tuin, Gouverneur Verwilghensingel 15 in Hasselt. Info: www.japansetuin.be

© Kris Van de Sande

Paal op Stelten

Het stadsfestival Paal op Stelten in Paal, Beringen viert z’n 25ste editie. Het festival start op vrijdag met een rockavond en Queen-tributeband Mother Mercury, Outback en de Nirvana-tribute Bleach. Zaterdag kan je meebrullen met Frimout, Willy Sommers, Cleymans & Van Geel en Helmut Lotti. Zondag is het familiedag met optredens van Camille en Metejoor. Paal op Stelten wordt afgesloten met een knalfeest met 2Fabiola.

Op 5, 6 en 7/8 aan de Paalse Steenweg 240 in Beringen. De uurroosters vind je op www.paalopstelten.be

© Paal op Stelten

Vanuit de hoogte

Moment is sinds 2017 het stadsfestival van Tongeren met ‘TIJD’ als verbindend thema. De komende weken staan er nog heel wat voorstellingen, debatten, lezingen, expo’s en meer op het programma. Het festival is voor het hele gezin. Zo is de voorstelling Radman, een muzikale theaterbeleving van Schippers&VanGucht en het Zuidelijk Toneel, leuk om te bezoeken. In een gondel op 18 meter hoog luister je via de koptelefoon naar het verhaal van Radman.

Alle voorstellingen in Tongeren vind je op moment.tongeren.be

© Wannes Cré

Zin in Zomer

Zin in Zomer is een fijn festival rond illustratie en literatuur. Het grote festivalweekend vindt eind augustus plaats. Maar nu zijn er ook al dertien illustratie-expo’s te zien in Genk en Hasselt. Zo kan je werk bewonderen van de meervoudig prijswinnaar Pieter Gaudesaboos, de Ierse illustrator Paddy Donnelly, topillustrator Kitty Crowther en vele anderen.

Tot eind augustus op verschillende locaties in Hasselt en Genk. Meer info: www.zininzomer.be

© Pieter Gaudesaboos

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zondag 7 augustus

Modernisme in de Heilig-Hartwijk

Geleide themawandeling van 3 km over het modernisme dat na de Grote Oorlog z’n intrede deed in de Hasseltse Heilig-Hartwijk.

Parking Astrid, Koning Astridlaan 67 in Hasselt.

Om 11 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 7 augustus

Vlinderwandeling

Natuurwandeling in de Maten onder leiding van een natuurgids. Trek goede wandelschoenen aan en breng een verrekijker mee.

Slagmolenweg 76 in Genk.

Van 11 tot 14 uur

Basistarief: gratis

Zondag 7 augustus

Ontdek Kanne

Verken onder begeleiding van een gids de meest bijzondere bezienswaardigheden en de mooiste plekjes van mergeldorp Kanne.

Steenstraat in Kanne

Van 14 tot 16.30 uur.

Basistarief: 2 euro

Zondag 7 augustus

Vakantietocht

WSV Iris Kortessem organiseert een wandeltocht met verschillende afstanden en een afwisselend parcours met natuurgebieden, maar ook met prachtige vergezichten.

CC Mozaïek, Kerkplein 14 in Kortessem.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 7 augustus

Ontdek de bijzondere natuur van de Zwarte Beek

De Vallei van de Zwarte Beek is een uniek gebied in Noordwest-Europa met waardevolle flora en fauna. Kom mee ontdekken welke bijzondere natuur wij zomaar in onze achtertuin hebben.

Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen.

Van 16 tot 18.30 uur

VARIA

Zaterdag 6 augustus

Mediteren aan het meer

Af en toe de batterijen opnieuw opladen is nodig. Dat kan je doen door deel te nemen aan de mediteersessie aan het Schulensmeer.

Onthaal Bezoekerscentrum, Demerstraat 60 in Lummen.

Om 11.55 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 6 augustus

Merwt

De boerenmarkt Merwt vindt elke eerste zaterdag van de maand plaats. Je koopt er rechtstreeks van de producent.

Molenpoortplein in Hasselt.

Van 10 tot 16 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus

Foodtruckfestival Smaak

Gezellig foodtruckfestival met veel lekkere hapjes, van Aziatisch tot Zuid-Amerikaans, een drankje, veel gezelligheid, muziek en animatie.

Stadspark, Parkstraat 22 in Sint-Truiden.

Vanaf 12 uur

Basistarief: gratis

Zondag 7 augustus

Beleef de natuur van het Nationaal Park Hoge Kempen Een ranger neemt je mee voor een leuke activiteit vol opdrachten. Aansluitend kan je meerijden met de minitrein.

Station van As, Stationsstraat 124 in As.

Van 14 tot 17 uur

Basistarief: 2 euro

CONCERT

Zaterdag 6 augustus

Helene Bracke Ensemble

Helene Bracke brengt samen met haar ensemble de mooiste liederen uit barok en cabaret.

Kerkveld onder de Abdijtoren, Diesterstraat 1 in Sint-Truiden.

Om 20.15 uur

Basistarief: 10 euro

Zaterdag 6 augustus

Hedwig Peetermans op zolder

Hedwig Peetermans keert met deze solovoorstelling terug naar zijn muzikale roots ‘Roots essentials and guilty pleasures’: een hommage aan artiesten zoals Tom Waits, Solomon John Hiatt, Amy Winehouse, Leon Bridges en anderen.

Kcp d’Oude Pastorie, Pastoriestraat 5 in Ham.

Om 20.30 uur

Basistarief: 12 euro

Zondag 7 augustus

Amici

Een klein maar fijn liveconcert, mét een aperitiefje in de hand. Klarinettenensemble Amici verwent jouw oren met een afwisseling van klassieke en moderne werken.

Het Stadsmus, Guide Gezellestraat 2 in Hasselt.

Om 11 uur

Basistarief: gratis