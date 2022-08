Passioneel drama in Kaulille: vader Kosovaars gezin doodt nieuwe partner van ex

Bocholt

In het huis van een Kosovaars gezin in Kaulille is een gevecht tussen de vader en de nieuwe vriend van de vrouw zaterdagochtend fataal geëindigd. De 25-jarige Kosovaar bezweek in het ziekenhuis. De vrouw raakte lichtgewond, haar dochter bleef ongedeerd. De vader, een veertiger die al een tijd gescheiden leeft van zijn gezin, vluchtte na de schermutseling. Deze verdachte kon vrij snel worden gearresteerd.