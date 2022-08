Chiro eNWéKa slaat tenten op in Helchteren

Heel wat jeugdbewegingen kregen deze zomer met tegenslag te kampen, maar niet zo bij Chiro eNWéKa uit Nieuwerkerken. Leden en leiding kunnen terugblikken op een bijzonder geslaagde bivak in ‘het Wilde Westen’ in Helchteren.

Iedereen van Chiro eNWéKa uit Nieuwerkerken wilde maar al te graag weer op bivak, want de editie van vorig jaar moest vervroegd afgebroken worden door corona. “Zo’n bivak is moeilijk te beschrijven, je moet het gewoon meegemaakt hebben”, vertelt groepsleidster Fleur Clerix. “De unieke mix van geuren, kleuren, smaken en emoties zorgt ervoor dat deze tien dagen steeds weer een unieke beleving zijn.”

Thema dit jaar was het Wilde Westen. De Chirobende trok dan ook met paard en kar naar de prairieweides van Helchteren. Het heel gezelschap bestond uit 120 mensen, van leden en leiding tot oud-leiding en ‘kookies’. Allemaal samen hebben ze naar hartenlust gespeeld, gezongen en gegeten, maar vooral weer hechtere vriendschappen gesmeed. Dat kon helaas niet rond het kampvuur, daarvoor was het terrein te droog. Maar gelukkig zijn Chiroleden sterk in het vinden van creatieve oplossingen. “Ons verkleden als een cowboy, hinniken als een paard, slapen onder de blote sterrenhemel, een spel achterstevoren spelen, soep eten met een vork… Op kamp gaan was alweer het hoogtepunt van ons werkjaar”, zo besluit leidster Fleur. “We kijken nu al uit naar volgend jaar.”