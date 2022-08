Hasselt

Laurens Snykers van het Hasselts restaurant LEEUW is het beu. “Wie reserveert en niet of laattijdig annuleert, is voortaan 50 euro per persoon kwijt.” Vrijdag moest zijn restaurant in de Kapelstraat volzet zijn met 28 gasten, maar 18 klanten daagden niet op. “Het is een plaag.”