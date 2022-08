In Heerenlaak waan je je in Frankrijk: de absolute speeltuin voor wie van snelheid op het water houdt

Op een boogscheut van Maaseik of vlak bij het idyllische dorpje Aldeneik liggen liefst 440 gestroomlijnde boten op een grindmeer aan de steiger. “Daarmee zijn wij volzet. Intussen werken wij zelfs met een wachtlijst”, vertelt Koen Prikken, directeur bij uitbater Marec (Maaslandse Recreatie). Het verhaal van Heerenlaak is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van De Spaanjerd in Kinrooi, nog geen tien kilometer verderop. Beide havens vallen onder het goedkeurend oog van Marec. Ook zijn ze allebei ontstaan als gevolg van grindontginning en sluiten ze aan op de Maas. Toch hebben ze elk hun eigenheid en een specifiek doelpubliek. “De Spaanjerd mikt vooral op zeilers en grotere motorboten. Rust en genieten van een glaasje wijn op het dek staat er centraal. Hier in Heerenlaak richten wij ons op de snelle watersport: motorboten, waterskiërs ... Het gebied leent er zich hier perfect toe.” Wie over de steigers in beide havens wandelt, merkt er meteen een groot verschil in de boten op.

Geen snelheidsbeperking

Heerenlaak is verbonden met grote waterplassen waar het mogelijk is om verschillende watersporten te beoefenen. Snelheidsbeperkingen zijn er niet van toepassing. “Dan begrijp je ook meteen waarom de twee jachthavens gescheiden zijn. Een zeiler kan niet even wijken voor een snelle motorboot”, weet Koen Prikken. Bij Heerenlaak hoort een camping. Eentje met 343 ruime percelen. “Ook deze zijn druk bezet en vooral in trek bij wie hier een boot heeft liggen. Deze zijn immers niet groot genoeg om erop te overnachten. Bovendien zijn er in de buurt nog voldoende alternatieven om te shoppen, fietsen of wandelen.”

“Wij werken zelfs met een wachtlijst”, vertelt Koen Prikken, directeur bij uitbater Marec (Maaslandse Recreatie). — © Luc Daelemans

Puur natuur

Jeremy Vanhees (39) is een van de gelukkigen die in Heerenlaak een speedboot heeft liggen. “De omgeving hier is uniek. Overal heb je natuur, terwijl het Albertkanaal je omringt met beton. Je waant je in Heerenlaak in Frankrijk. Bovendien kan je overal naartoe vanuit Heerenlaak: naar Hasselt, Maastricht, Roermond …”

De Zonhovenaar beschikt er over een zogenaamde MasterCraft NXT. “Met 340 PK onder de motorkap. Op de snelvaartplas kan je overal je ding doen. De boot haalt zo’n 70 km/u, maar vooral het vermogen is belangrijk voor mij. Ik run met Wake2Wake een bedrijfje waarbij iedereen deze boot kan huren om bijvoorbeeld te waterskiën, wakeboarden en nog zoveel meer. Voor hoeveel geld ik dit model verkoop? De catalogusprijs is 164.000 euro, maar verkopen doe ik ze niet. Er is amper een aanbod van boten, terwijl de vraag net hoog is. Er zijn maar heel weinig onderdelen leverbaar. Dus ik ga ze houden om te genieten van de omgeving, het opspattend water en de frisse wind. Fantastisch.”

Jeremy Vanhees (39) is een van de gelukkigen die in Heerenlaak een speedboot heeft liggen. — © Luc Daelemans

Het prachtige zicht vanaf De Maasnimf

Zeg nu zelf: een brasserie met zo’n naam verdient gewoon een bezoekje. De zaak ligt vlak aan de jachthaven, waardoor je een prachtig zicht over de boten en recreatieplas krijgt. De Maasnimf is vrij toegankelijk voor iedereen. Wie geen boot heeft of niet op de camping verblijft, geraakt enkel te voet, per fiets of met de motor voorbij de slagbomen.

Houtweg 302 in Maaseik. Info: www.demaasnimf.com

Zeg nu zelf: een brasserie met zo’n naam verdient een bezoekje. — © Raymond Lemmens

Wijndomein Aldeneyck

Liefhebbers van een heerlijk glas wijn van Limburgse bodem houden halt in het dorpje Aldeneik bij wijndomein Aldeneyck. Elke vrijdag en zaterdag kan je er een of meerdere glazen proeven. Het is ook mogelijk om een rondleiding te krijgen na afspraak.

Hamontweg 81 in Maaseik. Info: www.wijndomein-aldeneyck.be

© Luc Daelemans

Apotheekmuseum

Een apotheekmuseum? Jawel, Maaseik heeft het. Sinds begin 18de eeuw werkten er zes generaties apothekers in dit gebouw. Nu is het de oudste privéapotheek van het land met een indrukwekkende collectie potten en nog zoveel meer.

Markt 45 in Maaseik. Info: www.museamaaseik.be

© Phillip Pergens

Knapkoek proeven

De knapkoek is de culinaire specialiteit van Maaseik. Dit erkend streekproduct is een van de oudste lekkernijen die Vlaanderen kent. Het is een zoete krokante koek die zijn naam te danken heeft aan het geluidje dat hij maakt wanneer je hem breekt. Smakelijk!

© Raymond Lemmens

Onthaasten op Connecterra

Aan wandel- en fietsmogelijkheden geen gebrek in Maaseik en omstreken. Wie uitwijkt naar Maasmechelen en Dilsen-Stokkem kan er een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen verkennen. Klauter over mijnterrils, geniet van prachtige uitzichten en aanschouw een stukje Limburgs mijnverleden.

Zetellaan 70 in Maasmechelen. Info: www.terhills-nationaalparkhogekempen.be