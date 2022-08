WRT neemt afscheid van Audi, wellicht komt BMW in de plaats

Een van de sterkste partnerschappen in de autosport komt ten einde. Het Belgische WRT, het succesvolste GT-team ter wereld, knipt de banden met Audi door. Vanaf volgend jaar wordt het met BMW’s verwacht. Ook in Le Mans.

WRT werd opgericht in 2010 en racete vanaf de allereerste race met een Audi. Het team van Vincent Vosse had een bevoorrechte relatie met het Duitse merk met de vier ringen, al waren er ook wel uitstapjes met zustermerk Volkswagen. De combinatie WRT-Audi won 30 titels en boekte klinkende overwinningen in uithoudingsklassiekers in Spa, Nürburgring, Suzuka, Bathurst, Dubai, Macau en Zolder. Ze werkten ook samen in de DTM. In die der'tien jaar kregen succesvolle rijders hun kans op een doorbraak: Laurens en Dries Vanthoor, Frédéric Vervisch, Enzo Ide en Robin Frijns, bijvoorbeeld. Momenteel rijdt ook Valentino Rossi voor WRT.

Le Mans-project opgedoekt

WRT was ook Audi’s grote partner voor een aanval op de algemene zege in Le Mans vanaf 2023 met een proto uit de LMDh-categorie. De auto werd ontwikkeld en was ver klaar toen Audi het project begin dit jaar naar de koelkast verwees. Alles moest plots wijken voor een intrede in de F1. Audi wil daar een bestaand team overnemen, waarbij vooral Sauber in beeld is.

Het afspringen van het Le Mans-project was een streep door de rekening van het ambitieuze WRT en van zijn huispiloten, waaronder Dries Vanthoor. Een aanval op Le Mans was voor het team een logische volgende stap. Vandaar deze drastische beslissing. WRT wil actief blijven in het WK uithouding en de GT3-racerij en zal daarvoor een samenwerking aangaan met een ander merk. Dat wordt in de mededeling niet genoemd, maar in de wandelgangen valt altijd de naam BMW.

Vincent Vosse. — © Juergen Tap

Emotioneel moment

Teamhoofd Vincent Vosse: “Het is een heel speciaal en emotioneel moment voor iedereen bij WRT en voor mezelf. Een belangrijk hoofdstuk in onze geschiedenis komt ten einde en een nieuw begint. Het is een fantastische reis geweest, niet alleen door de vele successen maar ook de uitstekende samenwerking en de gedeelde filosofie van uitmuntendheid en innovatie. Alles in het leven heeft een begin en een einde. Onze wegen scheiden maar onze vriendschappen zullen blijven. We mogen allemaal met trots terugkijken op wat we samen verwezenlijkt hebben en koesteren de goede herinneringen uit deze mooie periode.” (mc)