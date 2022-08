Andreas De Lathauwer bereikt finale kogelstoten op WK U20

Voor een plek in de finale was een worp van 19m60 of een plek bij de eerste 12 vereist. De 19-jarige Gentenaar lukte bij zijn derde en laatste poging 18m47, wat niet veraf is van zijn Belgisch record U20 (18m67). Daarmee werd hij negende in de kwalificaties.

De finale is dinsdag om 17u15 lokale tijd (0u15 Belgische tijd) voorzien.

Andreas De Lathauwer komt ook in actie in het discuswerpen, de kwalificaties daarvan staan vrijdag op het programma. (belga)