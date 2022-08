Boekentips voor nog een halve zomervakantie: verse fantasy en een jeugdklassieker voor een prikje

Lot

Zeruya Shalev

Het leven van de hoogbejaarde Rachel wordt overhoop gehaald door de ontmoeting met Atara, de dochter van haar eerste echtgenoot Mano. Het vroegere echtpaar hertrouwde en kreeg een gezin. Een verhaal over familiedrama’s en de desillusie van Israël.

Meulenhoff Boekerij, 366 blz., 24,99 euro

Dief in de Nacht

Holly Black

Uit de pen van bestsellerauteur Holly Black vloeit voor het eerst een fantasyboek voor volwassenen. In de wereld van Charlie Halls maken schaduwen deel uit van iemands persoonlijkheid. Mensen kunnen hun schaduw aanpassen als statussymbool of ter vermaak. Een modetrend met grote gevolgen…

Uitgeverij De Boekerij, 567 blz., 22,99 euro

De Tovervinger

Roald Dahl

Uitgeverij De Fontein geeft titels van meesterverteller Roald Dahl regelmatig opnieuw uit, tegen een aantrekkelijke prijs. In deze klassieker zwaait het buurmeisje van meneer Kreitjes en zijn twee zonen met haar tovervinger, omdat ze voor de lol op eenden jagen.

De Fontein Jeugd, 64 blz., 5,99 euro

De 6:20 man

David Baldacci

Nieuw werk van de internationale thrillerauteur David Baldacci. Voormalig Army Ranger Travis Devine is financieel analist op Wall Street en pendelt elke dag om 6.20 uur naar New York. Wanneer op een dag een van zijn collega’s wordt vermoord, wordt Travis opgemerkt als verdachte.

Bruna Uitgevers, 400 blz., 24,99 euro

Mijn Poemajaren

Laura Coleman

In Mijn Poemajaren beschrijft Laura Coleman haar tijd in een opvangcentrum voor wilde dieren in Bolivia. Het boek speelt zich af tegen de achtergrond van ontbossing, stroperij en dierenhandel en is een ode aan de jungle.

Uitgeverij Ambo Anthos, 312 blz., 22,99 euro

