Vrouw gedood in haar woning in Henegouwen

Een vrouw is maandagavond dood aangetroffen in haar woning in de wijk Steenput, nabij Doornik in de provincie Henegouwen. Dat zegt het parket van Doornik dinsdag, dat zo informatie bevestigt uit de krant Le Courrier de l’Escaut (L’Avenir).

De politie vond maandagavond het levenloze lichaam van een vrouw van in de vijftig in haar woning in de rue du Petit Lannoy in St-Léger, in Steenput. De hulpdiensten konden het slachtoffer niet meer redden.

Procureur des Konings Eric Delhaye bevestigde dinsdag rond 8.30 uur dat het om een doodslag ging. De eerste elementen van het onderzoek wijzen naar de metgezel van het slachtoffer, ook een vijftiger.

“De chronologie van de feiten is nog niet nauwkeurig vastgesteld. De vermeende dader, die bij het slachtoffer woonde, is van zijn vrijheid beroofd. Hij zal aanstaande dinsdag worden gehoord door de onderzoeksrechter die met de zaak is belast”, zei de procureur.

Een autopsie van het lichaam volgt dinsdag rond 16 uur. Aan het eind van de middag organiseert het parket een persconferentie.