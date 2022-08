Benzine en diesel vanaf woensdag weer goedkoper

Voor een liter diesel (B7) daalt de maximumprijs met 7 cent tot 1,947 euro. De prijs van benzine 95 (E10) zakt met 8,2 cent tot 1,807 cent per liter en die van benzine 98 (E5) met 5,1 cent tot 2,085 euro. Het gaat om de laagste prijzen sinds eind april voor benzine 98 en sinds eind mei voor benzine 98 en diesel.

De brandstofprijzen zijn al maandenlang torenhoog, wegens de economische heropleving na de coronacrisis en de Russische invasie van Oekraïne eind februari. De dieselprijs piekte midden maart op 2,286 euro per liter, in juni bereikten benzine 95 en 98 met 2,155 en 2,402 euro per liter recordstanden.

In maart voerde de federale regering een tijdelijke verlaging door van de accijnzen op brandstoffen. Zonder die korting zouden de prijzen nog hoger liggen.

Voorts daalt onder meer nog de prijs van stookolie (50s) met 8,7 cent per liter. Voor bestellingen vanaf 2.000 liter betalen consumenten maximaal 1,1859 euro per liter.