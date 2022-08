Elena Rybakina gaat onderuit in eerste partij sinds Wimbledon-titel

Elena Rybakina (WTA 23) heeft haar eerste wedstrijd verloren sinds ze vorige maand op Wimbledon haar eerste grandslamtitel veroverde. De 23-jarige Kazachse moest met 1-6, 6-2 en 6-0 haar meerdere erkennen in het Russische zevende reekshoofd Daria Kasatkina (WTA 12) in de eerste ronde van het WTA 500-toernooi in het Amerikaanse San Jose.

Een kleine maand geleden pakte Rybakina de eindzege op Wimbledon. In de finale op het Londense gras versloeg ze de Tunesische Ons Jabeur in drie sets met 3-6, 6-2 en 6-2. Het was pas de derde WTA-titel voor Rybakina. In 2019 won ze in Boekarest, in 2020 in Hobart.

Kasatkina is de runner-up van vorig jaar in San Jose. (belga)