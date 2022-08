Toch even bellen naar John. Koulibaly krijgt toestemming van Chelsea-icoon Terry om rugnummer 26 te gebruiken

De Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly wilde bij zijn overstap van Napoli naar Chelsea zijn rugnummer 26 behouden, maar bij de Londense club is dat niet zomaar een nummer. Het werd jarenlang gedragen door clubicoon John Terry, goed voor 717 wedstrijden bij The Blues. En dus belde Koulibaly met hem om toestemming te vragen zijn rugnummer te gebruiken.

Het rugnummer 26 werd sinds het afscheid van John Terry bij Chelsea in 2017 niet meer uitgereikt, maar daar is dus verandering in gekomen.

Koulibaly heeft op sociale beelden gepost van zijn gesprek met Terry, waarin hij toestemming vraagt. “Het rugnummer 26 is altijd speciaal voor mij geweest”, zei de voormalige Engelse international aan de telefoon. “Ik apprecieer het dat je mij hiervoor belt en ik heb er absoluut geen probleem mee.”