Pas maar op voor The Greek Freak, Belgian Lions: Giannis Antetokounmpo (en zijn drie broers) in Griekse selectie voor match tegen België

Griekenland gaf zijn preselectie voor de twee wedstrijden in de beslissende WK-voorronde (25 en 28 augustus) en het EK (1 tot 18 september) vrij. Naast NBA superster Giannis “The Greek Freak” Antetokounmpo zitten ook zijn drie broers (Kostas, Thanasis en Alex) in de selectie. Op 28 augustus spelen de Belgian Lions in Athene versus Griekenland.

Viermaal Antetokounmpo in de ruime selectie van Griekenland richting de start van de WK-kwalificatieronde (25 en 28 augustus) en het EK (1-18 september). In de power rankings van FIBA Europe wordt Griekenland dan ook op het EK op het podium verwacht. De Belgian Lions zitten voor de beslissende WK-voorronde in dezelfde poule als Griekenland. Op 25 augustus spelen de Lions in de mons-arena versus Groot-Brittannië en op 28 augustus in het Olympic Athletic Center in Athene versus Griekenland.

Voor het eerst zitten de vier broers Antetokounmpo in de selectie van “Hellas”. Blikvanger is uiteraard de 27-jarige en 2m11 grote Giannis Antetokounmpo. The Greek Freak debuteerde op 18-jarige leeftijd in de NBA bij Milwaukee Bucks. Hij werd MVP van de NBA in 2019 en 2020 met de Bucks en leidde Milwaukee in 2021 naar de titel. Hij verdiende tot nu toe ruim 148 miljoen dollar en tekende een nieuwe deal, tot 2025 bij de Bucks, voor maar liefst 228 miljoen dollar. Zijn broer Thanasis (30 jaar, 1m98) komt sinds 2019 ook uit voor Milwaukee Bucks. De 24-jarige en 2m08 grote Kostas was van 2019 tot 2021 bij de Los Angeles Lakers actief en won naast LeBron James de NBA-titel in 2020. Afgelopen seizoen veroverde hij met ASVEL Villeurbanne de Franse titel. De 20-jarige en 2m03 Alex Antetokounmpo debuteerde als prof bij het Spaanse Murcia en komt de komende campagne voor Wisconsin Herd (NBA G-League) uit. Dat is de opleidingsploeg van Milwaukee Bucks De Belgian Lions mogen zich dus op 28 augustus aan een warm avondje verwachten. Er worden maar liefst 20.000 Griekse fans verwacht in het Olympic Athletic Center in Athene.

Disney brengt verhaal van familie Antetokounmpo: “Rise”

Het levensverhaal van de familie Antetokounmpo leest tevens als een filmscenario. Moeder Veronica, een vroegere hoogspringster, en vader Charles, een voormalige voetballer, verlieten in 1991 Nigeria voor de Griekse hoofdstad Athene in de hoop er een beter leven te vinden. Hun oudste zoon Francis bleef achter bij zijn grootouders. In Griekenland kreeg het koppel nog vier kinderen: Thanasis (1992), Giannis (1994), Kostas (1997) en Alexandros (2001). De vier zonen kregen allemaal Griekse namen uit eerbied voor hun nieuwe vaderland, al hebben ze ook een Nigeriaanse naam. Toch duurde het nog tot 2013 voor Thanasis en Giannis een Grieks paspoort kregen en tot 2016 voor de jongste twee zonen zich officieel Grieks staatsburger mochten noemen.

© AFP

Het leven in Griekenland bleek ook lang niet zo rooskleurig als de familie Antetokounmpo gehoopt had. De ouders probeerden rond te komen door sinaasappels te gaan plukken. Daarnaast verkochten ze ook allerhande zaken op straat zoals handtassen, uurwerken en armbanden. Hun zonen hielpen vaak door ook te werken als straatverkopers. Toch was er soms nog altijd niet genoeg geld voor eten of om de huur te betalen. Disney brengt in de film “Rise” dan ook het verhaal van de familie Antetokounmpo en in het bijzonder van Giannis: van illegale migrant in Griekenland tot de beste basketter ter wereld. Een aangrijpend verhaal en aanrader.