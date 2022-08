‘Familie’-acteur Jan Van den Bosch bestolen: “Wie doet zoiets toch?”

Jan Van den Bosch (links) als Zjef in de VTM-soap ‘Familie’. Rechts zien we acteur Bob De Moor. — © Familie

‘Familie’-acteur Jan Van den Bosch (38) is bestolen, zo vertelt hij deze week zelf in Dag Allemaal. Terwijl hij een weekendje weg was, gingen dieven met zijn motor aan de haal. “Wie doet zoiets toch?”

Toen Jan Van den Bosch, die de rol van Zjef speelt in de VTM-soap ‘Familie’, onlangs terugkwam van een weekendje Tour de France, merkte hij op dat zijn motor verdwenen was. “Ik had hem nochtans voor mijn deur geparkeerd”, zo getuigt de acteur in Dag Allemaal. “Ik was veeleer verdrietig dan in paniek. Ik heb met die motor al veel fijne ritjes gemaakt en dan raak je daar toch aan gehecht. Ik heb hem zelfs een naam gegeven: Atlas.”

Ondertussen kreeg Van den Bosch wel goed nieuws van de politie: zijn motor is opnieuw terecht. “Maar wel zwaar beschadigd, aan twee kanten. De dief moet er dus twee keer mee gevallen zijn. Als je niet met zo’n motor kan rijden, waarom pik je die dan? Blijf toch van andermans spullen af.”

De acteur, die toch rekent op een paar duizend euro aan herstellingskosten, gaat zijn Atlas voortaan wel beter beveiligen. “Er hing al een ketting rond, dat wordt nog eentje extra zeker? En ik denk dat ik hem ook ga uitrusten met een tracker.”