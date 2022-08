Rode cijfers op beurzen Azië door mogelijk bezoek Nancy Pelosi aan Taiwan

De aandelenbeurzen in Azië zijn dinsdag over een breed front omlaag gegaan wegens het mogelijke bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan. Daardoor lopen de militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en China in de regio op.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een min van 2,7 procent. Grote techbedrijven als webwinkel Alibaba en maaltijdbezorger Meituan verloren tot 3 procent. De beurs in Shanghai ging 2,9 procent omlaag en de Nikkei in Tokio noteerde 1,4 procent in het rood.

De hoofdindex van de beurs in de Taiwanese hoofdstad Taipei leverde meer dan 2 procent in. De grote Taiwanese chipproducent TSMC zakte 2,6 procent, net als elektronicaconcern Foxconn.

Het communistische regime van China heeft herhaaldelijk gewaarschuwd “niet met vuur te spelen” rond Taiwan. Peking ziet het eiland als een afvallige provincie en vindt dergelijk hooggeplaatst bezoek een provocatie.