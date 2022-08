Ook Elise Mertens verliest in eerste ronde Washington

Ook Elise Mertens (WTA 30) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Washington (hard/251.750 dollar). Eerder verloor ook Greet Minnen haar wedstrijd.

Mertens, het vijfde reekshoofd, slaagde er niet in de Russin Liudmila Samsonova (WTA 60) te kloppen. Ze verloor in twee sets: 6-7 en 4-6. De partij duurde ruim 2 uur. Het was de allereerste confrontatie tussen beide speelsters op het circuit.

Samsonova neemt het in de volgende ronde op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 57) of de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 69).

In het dubbelspel in Washington vormt de 26-jarige Mertens een paar met Greet Minnen. De Belgische tandem, het tweede reekshoofd, ontmoet in de eerste ronde de Amerikaanse 19-jarige tweeling Allura en Maribella Zamarripa. (belga)