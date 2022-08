Warenhuizen en hotels in Spanje mogen verwarming niet hoger draaien dan 19 graden

De Spaanse ministerraad heeft maandag regels vastgelegd voor airconditioning en verwarming in onder meer warenhuizen, bioscopen, hotels en stations en luchthavens. In deze openbare plaatsen mag de verwarming in de winter niet hoger staan dan 19 graden, en in de zomer ligt de minimumgrens voor airco’s op 27 graden, kondigde Teresa Ribera, minister voor de Ecologische Transitie, maandagavond aan. De maatregelen worden genomen om tegemoet te komen aan de lagere aanvoer van Russisch gas naar Europa.