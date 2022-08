Het was dé transfersoap van het jaar in België en Italië, maar vannacht heeft Charles De Ketelaere eindelijk voet op Italiaanse bodem gezet. Vandaag wacht het Brugse goudhaantje nog een bomvolle dag in Milaan te beginnen met fysieke en medische testen in het Casa di Cura la Madonnina. Volg de eerste dag van Charles De Ketelaere in Milaan hier LIVE op de voet!