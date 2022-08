België bevriest 50 miljard euro aan Russische fondsen

In België is voor 50,5 miljard euro aan fondsen bevroren die toebehoren aan mensen, bedrijven en andere rechtspersonen die financiële sancties opgelegd kregen na de Russische invasie in Oekraïne. Dat bevestigt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën, dinsdag aan De Tijd. Het gaat om een fors hoger bedrag dan tot nu bekend raakte.

De vorige keer dat ons land cijfers bekendmaakte, in april, ging het om 3,5 miljard euro. Bovendien maakte Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders drie weken geleden bekend dat in de hele Europese Unie op dat moment voor 13,8 miljard euro tegoeden waren bevroren. Reynders gaf toen mee dat ruim 12 miljard was bevroren door vijf lidstaten, zonder te preciseren welke dat waren. In ons land alleen al blijkt het bedrag intussen fors hoger.

De 50,5 miljard euro aan bevroren fondsen omvatten allerlei financiële tegoeden zoals geld en aandelen, die zich in ons land bevinden en die eigendom zijn van de 1.229 mensen en 110 andere entiteiten – zoals Russische politici, oligarchen, banken en ondernemingen – die financiële sancties opgelegd kregen. Voor sommige gelden die sancties sinds de Rus­sische annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014, maar het gros werd ingevoerd na de invasie van Oekraïne in februari.

Nog geen vastgoed

Binnen de overheidsdienst ziet de Thesaurie toe op de correcte toepassing van de sancties in ons land. Adyns mag niet verduidelijken van welke gesanctioneerde personen of bedrijven de grootste bedragen zijn bevroren. “Het enige dat we daarover kunnen zeggen, is dat we in de jongste sanctiegolven namen hebben gevonden van wie grote sommen aan tegoeden zijn bevroren.”

Bij de jongste sanctiepakketten zijn verschillende banken toe­gevoegd aan de lijst, zoals de Sberbank, de grootste Russische bank, en de VTB Bank, een van de grootste banken in Rusland met de staat als grootste aandeelhouder.

Daarnaast heeft ons land als belangrijk internationaal financieel knooppunt, met instellingen zoals de effectenreus Euroclear in Brussel, 217,1 miljard euro aan trans­acties tegengehouden die zijn verboden sinds de oorlog in Oekraïne.

In andere Europese landen gebeurden al spectaculaire ‘vangsten’ van luxejachten en riante domeinen die toebehoren aan oligarchen die nauw aanleunen bij Poetin. De woordvoerder van Financiën zegt dat in ons land nog geen vastgoed werd geviseerd in het kader van de financiële sancties.