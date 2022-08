Amandine stapt zelf op in ‘Love island’: “Ik wil zijn hoofd niet meer zien”

Spanningen op ‘Love island’. Maandagavond was te zien hoe Amandine (20) na de herkoppeling op Casa Amor besloot om het programma te verlaten. Haar gevoelens voor kandidaat Jules bleken dieper dan verwacht, en dus had ze niet veel zin om nog langer toe te kijken hoe hij en kandidate Lisa naar elkaar toe groeiden.

“Ik zou gewoon willen weggaan, zodat ik Jules zijn hoofd niet meer moet zien”, zei Amandine al halverwege de aflevering. Even later voegde ze de daad bij het woord. Tijdens de eerste weken van het programma waren zij en Jules immers naar elkaar toe gegroeid, zeker na een romantische date op het strand. Maar toen werd hij naar een andere villa overgeplaatst.

Jules koos voor Lisa. Een zure appel voor Amandine, die met niemand van de andere kandidaten dezelfde klik voelde.

Amandine miste hem, meer dan ze had verwacht. Ze probeerde zich wel open te stellen naar de andere mannelijke kandidaten, maar ervaarde toch nooit dezelfde klik. Jules groeide echter wel naar kandidate Lisa toe, en besloot dan ook voor haar te kiezen tijdens de zogeheten ‘herkoppeling’. Al deed hem dat ook pijn, want “ik wil niemand kwetsen”. Maar dat Amandine het niet bepaald prettig vond om toe te kijken hoe Jules en Lisa in hetzelfde bed sliepen, valt te begrijpen.

Aan het eind van de aflevering riep ze dan ook iedereen samen in de woonkamer. “Iedereen zag het wel aankomen, iedereen heeft gezien wat er gebeurd is”, begon ze. “Ik zit hier al te diep in om iemand nieuw te zoeken. Nu ben ik dat ook niet aan het doen. Ik heb mezelf opengesteld, maar het is niet de bedoeling hier te blijven als je weet dat er niks meer in zit. Dus ga ik jullie straks verlaten.”