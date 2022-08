Twee twintigers uit Roemenië ingerekend voor diefstal in Lidl in Diest

Diest

In september moeten twee winkeldieven die toesloegen in de Lidl in Diest in het kader van de snelrechtprocedure voor de correctionele rechtbank in Leuven verschijnen. Zij worden niet enkel vervolgd wegens diefstal maar ook voor illegaal verblijf in ons land. Dat maakte het parket van Leuven maandag bekend.

Een getuige had zaterdagnamiddag gezien hoe de twee mannen het warenhuis verlieten zonder langs de kassa te gaan. Hij alarmeerde meteen de politie en is samen met personeel van het warenhuis de vluchtende mannen gevolgd. De politie kon het tweetal in de buurt inrekenen. Zij waren in het bezit van eetwaren die in het warenhuis waren gestolen. De goederen zijn door de politie terugbezorgd aan het warenhuis.

De opgepakte mannen zijn van Roemeense afkomst zonder gekende woonplaats in ons land. Het gaat om twee twintigers.