“Myanmar foltert gevangenen om oppositie tegen staatsgreep te onderdrukken”, zegt Amnesty

De autoriteiten in Myanmar maken zich schuldig aan foltering van gevangenen die in de cel zitten vanwege hun kritiek op de staatsgreep van februari 2021. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Amnesty International. De organisatie vraagt dat het leger van Myanmar onmiddellijk de duizenden mensen die onterecht in de gevangenis zitten vrijlaat en wil dat de VN-Veiligheidsraad de druk daarvoor opvoert.