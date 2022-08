Al-Qaeda topman Al-Zawahiri gedood bij Amerikaanse droneaanval

Al Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri werd gedood tijdens een droneaanval van de CIA in Afghanistan. Dat melden AP en Reuters op gezag van Amerikaanse hooggeplaatste bronnen. Het is de zwaarste klap die de terreurorganisatie kreeg sinds de dood van oprichter Osama bin Laden in 2011.

De Amerikanen hebben afgelopen weekend in Afghanistan een “antiterreuroperatie tegen een belangrijk doelwit binnen Al Qaeda” met succes afgerond. Dat laat een hoge bron binnen de Amerikaanse regering maandag weten. President Joe Biden spreekt zich om 1.30 uur (Belgische tijd) uit over de operatie, maar Amerikaanse media weten al dat het gaat om Ayman al-Zawahiri. Hij volgde in 2011 Osama bin-Laden op aan het hoofd van de terreurgroepering, na diens dood.

Het gaat om de eerste Amerikaanse aanval waar weet van is op Afghaans grondgebied sinds de taliban er in augustus vorig jaar de macht overnamen. Bij de aanval zouden geen burgerdoden gevallen zijn.

Al-Zawahiri zou omgebracht zijn bij een drone-aanval, uitgevoerd door de CIA, zo weten Amerikaanse media.

Een talibanwoordvoerder bevestigde dat er een aanval was en veroordeelde die streng. Hij had het over een schending van “internationale principes”.