Voorlopig zwaarste celstraf uitgesproken: zeven jaar cel voor Capitoolbestormer

Reffitt maakt deel uit van de Three Percenters, en werd in maart al schuldig bevonden aan vijf misdrijven, tijdens het eerste proces over de bestorming. Op de dag van de bestorming, 6 januari, leidde Reffitt de eerste groep die het Congres binnenviel. Hij hielp onder meer door de politielinies te breken. Behalve een pistool had de man ook een kogelvrije vest, een helm en plastic handboeien bij.

Hij trok zich terug uit de veldslag nadat hij een irriterend gas over zich had gekregen. Vele anderen zaaiden intussen geweld en chaos binnen in het Capitool. “Ik ben niet binnengegaan, maar ik heb geholpen het vuur aan te wakkeren”, schepte Reffitt achteraf op in een video. De aanklagers hadden, met videobeelden van de bestorming, getoond hoe Reffitt de menigte toesprak vanop de voorposten, en kwalificeerden hem als een “leider”.

De aanklager hadden de rechter gevraagd Reffitt ook een straf op te leggen voor terrorisme, maar daar ging de rechtbank niet op in. Wat de aanklagers betreft moest hij voor vijftien jaar de gevangenis in. Reffitts advocaten beklemtoonden dan weer dat hij het parlementsgebouw niet binnengegaan is en geen geweld gepleegd heeft.

Bij zijn terugkeer in Wylie, nabij de Texaanse stad Dallas, bedreigde hij zijn twee kinderen om te verhinderen dat ze hun vader zouden aangeven. “Verraders worden gedood”, zei hij in een gesprek dat zijn 19-jarige zoon Jackson opnam en aan de FBI bezorgde.

Al meer dan 850 mensen werden opgepakt voor de bestorming van het Capitool, van wie er 330 schuldig hebben gepleit. Slechts een tiental van hen werden al berecht. De zwaarste celstraf lag tot maandag op vijf jaar en drie maanden.

Tegelijk met dit gerechtelijke luik probeert een commissie in het Huis van Afgevaardigden duidelijkheid te krijgen over de rol van oud-president Donald Trump in het geweld. Hun rapport wordt verwacht voor de tussentijdse verkiezingen van dit najaar.