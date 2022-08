Opschudding in de duivensport. Vrijdag werden 26.000 duiven gelost in het Zuid-Franse Narbonne. Maar door het noodweer waren er daarvan maandagavond nog maar 6.000 thuisgekomen. De overige 20.000 zijn vermist. “Toen we zaterdag geen pluim zagen, wist ik dat het foute boel was”, zeggen vader Luc en zoon Stef Mommen uit Sint-Lambrechts Herk.