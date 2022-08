Dode bij steekpartij in La Louvière

In het centrum van de Henegouwse stad La Louvière is maandagavond een persoon neergestoken en ter plaatse bezweken. Dat bevestigt het parket van Bergen na berichtgeving in de plaatselijke media.

De dader kon overmeesterd worden op de plaats van de feiten en werd opgepakt, aldus nog het parket. Dinsdagochtend geeft het parket verdere informatie. Over het motief of andere omstandigheden is nog niets bekend. Het slachtoffer zou geraakt zijn in de nek en is ter plekke overleden.