Terwijl de wapens in Oekraïne kletteren, trekt Kalush Orchestra – dat in mei het Eurovisiesongfestival won – de wereld rond. Hun hit Stefania bombeerde de band tot nationale troetelberen. Maandagavond stonden ze zelfs op het podium van Tien om te Zien in Westende. “We tonen dat onze cultuur springlevend is”, vertelt zanger Oleg Psyuk (28).