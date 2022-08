Nafi Thiam hint via sociale media op deelname aan EK in München: “Can’t wait”

Nafi Thiam lijkt naar het Europees Kampioenschap atletiek te gaan later deze maand. De kersverse wereldkampioene zevenkamp deelde op sociale media een filmpje van de organisatie. “Can’t wait”, schreef onze 27-jarige landgenote erbij. Het EK vindt van 15 tot en met 21 augustus plaats in München.

Thiam lijkt aan de organisatie bevestigd te hebben dat ze naar het EK zal komen. De organisatie deelde een filmpje van Thiam in actie met als bijschrift: “Next stop: Munich”. Aangezien Thiam het filmpje ook op haar sociale media deelde, lijkt haar deelname een feit.

Na haar wereldtitel van vorige maand zei Thiam nog dat ze twijfelde over haar deelname aan het aankomende EK. “Het echte doel was het WK”, zei Thiam toen. “Ik heb nog nooit deelgenomen aan twee zevenkampen in een maand. De periode tussenin is erg kort, vooral na de competitie die ik hier heb beleefd. Ik ben echt tot het uiterste gegaan. We zullen moeten afwachten hoe mijn lichaam zal reageren. Dat weet je nooit zeker. Normaal heb je drie weken tot een maand nodig om te herstellen van een zevenkamp.”

In 2018 haalde Thiam haar eerste Europese titel binnen, in 2014 pakte ze al eens brons.