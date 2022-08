Quinten Hermans na derde plaats in Ronde van Polen: “Zal het zeker nog proberen”

“Dit was een brutale klim, hij lijkt wat op de Muur van Hoei”, verklaarde Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) maandag na zijn derde plaats in de derde rit van de Ronde van Polen (WorldTour). “Vorig jaar probeerde ik het met een aanval in het begin van de klim, maar dat draaide niet goed uit. Nu probeerde ik het op een andere manier en kwam ik er al dichter bij. In de toekomst probeer ik het zeker opnieuw.”

“Ik was erg gemotiveerd voor deze etappe, de enige aankomst bergop. Op de top van de laatste gecategoriseerde helling plaatste ik een eerste versnelling, maar met de tegenwind bleek ontsnappen een moeilijke opdracht. Op de klim naar de finish volgde ik de beteren en in de laatste hectometers koos ik het wiel van Higuita. Ik wist dat ik hem voorbij moest om de overwinning te behalen, zette me recht op de pedalen, maar moest uiteindelijk toegeven dat de benen niet meewilden met het hoofd. Het is natuurlijk frustrerend om zo dicht bij een klinkende overwinning te komen. Maar ik heb alles gegeven en ben blij met deze prestatie, tegen twee renners die op deze steile aankomst voordeel konden halen uit hun lagere gewicht.”

Hermans won in juni een rit in de Baloise Belgium Tour, wat hem een derde plaats in de eindstand opleverde en moest in april in Luik-Bastenaken-Luik alleen Remco Evenepoel voor laten gaan. “Het is al een goed seizoen geweest voor mij. En voor het team ook. Hier wonnen we gisteren al een rit (met Gerben Thijssen). De komende dagen gaan we het zeker opnieuw proberen. Ik verwacht selectieve wedstrijden, waarin we de kaart van Hugo Page zouden kunnen spelen. Hij is echt snel en ik wil hem belonen voor zijn uitstekende werk vandaag.”

Ritwinnaar Sergio Higuita (BORA - hansgrohe) vierde maandag zijn 25e verjaardag. “Dat maakt het extra speciaal”, zei de Colombiaan. “Ik kon me geen mooier verjaardagscadeau wensen. Het was een lange rit, maar we bleven de hele tijd gefocust. Het team heeft uitstekend werk geleverd. De slotklim was echt zwaar. Het kwam erop aan goed in te delen. De leiderstrui is een bonus. Die zullen we de komende dagen proberen te verdedigen. Voor eindwinst wordt de tijdrit van donderdag cruciaal.”