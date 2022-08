Jongen in been gestoken aan looppiste in Hoeselt

Hoeselt

In Hoeselt aan de atletiekpiste achter het jeugdhuis is maandagavond rond 21.15 uur een steekincident geweest. Een jongen is met een verwonding aan het been naar het ziekenhuis gebracht. Een 19-jarige Tongenaar met mes liep weg maar is intussen ingerekend. De politie Bilzen/Hoeselt/Riemst was maandagavond nog bezig met het onderzoek.