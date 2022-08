Yanina Wickmayer bereikt tweede ronde ITF Grodzisk Mazowiecki

Wickmayer versloeg in de eerste ronde de Française Estelle Cascino (WTA 487) in drie sets: 6-7 (6/8), 6-0 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 5 minuten. In de tweede ronde wacht het Poolse topreekshoofd Magda Linette (WTA 66), vrij in de eerste ronde.

De 32-jarige Wickmayer komt in Polen ook in het dubbelspel in actie, aan de zijde van de Slovaakse Viktoria Kuzmova. Ze treffen in de eerste ronde de Wit-Russin Vera Lapko en de Servische Natalija Stevanovic.