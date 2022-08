Hij is vertrokken: Charles De Ketelaere stapt op vliegtuig naar Milaan om droomtransfer af te ronden

Charles De Ketelaere is maandagavond vanuit Zaventem naar Milaan vertrokken. Daar zal de 21-jarige aanvaller van Club Brugge dinsdag zijn medische en fysieke testen afleggen alvorens een contract te tekenen bij de Italiaanse landskampioen AC Milan.

Net voor het weekend bereikten Club Brugge en AC Milan na wekenlange onderhandelingen eindelijk een akkoord over de transfer van De Ketelaere. De Milanezen leggen zo’n 32 miljoen euro plus 3 miljoen euro aan bonussen op tafel. Voor CDK ligt er een contract van vijf jaar en een jaarsalaris van 2,3 miljoen euro klaar in de modestad.

Voor de wedstrijd tegen Eupen zat De Ketelaere voor de tweede week op rij niet in de selectie van Club Brugge. Logisch, want het goudhaantje stuurde sinds donderdag zijn kat naar de trainingen van blauw-zwart. Hij zette zijn zinnen definitief op een transfer naar AC Milan en wilde absoluut niet meer geblesseerd raken.

© Marc Gysens

© Marc Gysens

© Marc Gysens

© Marc Gysens

© Marc Gysens