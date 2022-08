Vuelta komt niet in gevaar voor Maxim Van Gils na val in Ronde van Wallonië en opgave in San Sebastian

Maxim Van Gils keerde maandag terug uit Spanje. Hij haalde zaterdag het einde niet van de Clasica San Sebastian omdat hij teveel pijn ondervond aan zijn rechterhand. Dat was een gevolg van een val in de laatste rit van de Ronde van Wallonie.

Radiografisch onderzoek in Spanje wees uit dat het om een barstje in de scaphoide zou gaan. Helemaal overtuigd was de ploegdokter van Lotto-Soudal nog niet en dus kwam er een nieuw onderzoek in het ziekenhuis van Gent. Daaruit bleek dat het eerder om een zware verstuiking gaat.

De 22-jarige renner uit Wuustwezel heeft zich een brace aangepast en mag de training weer hervatten. Nog niet op de weg om alle risico’s te vermijden, wel op de rollen in huis. Omdat de Vuelta pas op 19 augustus van start gaat komt zijn deelname aan de Spaanse ronde evenwel niet in gevaar.