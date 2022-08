Maxime Meiland deelt ontroerende beelden van bruiloft

Onder het oog van Martien, Erica en de rest van de familie gaf Maxime Meiland zaterdag haar jawoord aan haar grote liefde in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest. Maandag deelt de realityster dan eindelijk beelden van de romantische dag. Naast enkele foto’s deelt ze eveneens een video van de bruiloft. “Jullie zijn prachtig samen. Jullie vullen elkaar aan, zijn open en direct en dát in combinatie met jullie twee prachtige twee dochters en een flinke dosis humor kan alleen maar leiden tot een prachtig, lang en gelukkig huwelijk”, begint de video met daarover audio van de trouwambtenaar.

Tevens is te zien hoe vader Martien zijn tranen dept, dat Maxime twee verschillende jurken draagt op de grote dag en er, in ieder geval op het oog, sprake was van een spetterend feest. Dat is dan ook geheel in lijn met wat Maxime eerder al losliet. Zaterdag verklaarde zij aan RTL Boulevard dat ze ceremonie “natuurlijk waanzinnig” vond.

Leroy (30) en Maxime (26) zijn inmiddels twee jaar bij elkaar en hebben samen een dochter, Vivé, die in september 2021 werd geboren. Maxime heeft ook nog een dochtertje uit een eerdere relatie, Claire. In maart van dit jaar vroeg cameraman Leroy Maxime ten huwelijk.

AVW