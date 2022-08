Ondanks het afscheid: bod van Burnley op Manuel Benson is (voorlopig) ontoereikend

Het was wel duidelijk, toch? Manuel Benson (25), die de belangstelling geniet van Vincent Kompany’s club Burnley, zat zondagavond niet meer in de selectie bij Antwerp en ging na afloop de spionkop groeten. Eén plus één was twee, dus een transfer naar Engeland leek een feit.

Maar in werkelijkheid is niks minder waar. Hoewel Burnley effectief doorduwt, is er van een akkoord nog lang geen sprake. Het laatste bod van de Engelsen was ontoereikend, zo valt in makelaarskringen te horen. Antwerp betaalde in 2019 zelf 3 miljoen euro voor de aanvaller en zou die centen niet eens kunnen recupereren. Aan die voorwaarden is een exit voor de Great Old onbespreekbaar.

Het is nu maar de vraag hoe Benson met de situatie zal omgaan. Wil hij een overgang forceren of blijft hij professioneel? Eerstdaags zullen we al een antwoord kennen: Antwerp vertrekt morgen naar Noorwegen voor de Europese wedstrijd in de Conference League tegen Lillestrøm. Voor Burnley is dit dossier in elk geval niet afgesloten: Kompany wil Benson er bijzonder graag bij.