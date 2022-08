In 2021 werd Evenepoel in de Giro letterlijk over de streep geduwd, dit jaar liggen de kaarten voor de Vuelta anders. — © rr.

De Remco Evenepoel (22) die op 19 augustus in Utrecht aan de Vuelta begint, is beter gewapend voor zijn tweede grote ronde dan de Evenepoel die op 27 mei van vorig jaar door Iljo Keisse over de streep geduwd moest worden in de Giro. “Je kan die vergelijking eigenlijk niet maken”, zegt Patrick Lefevere. “Op elk vlak is hij een betere atleet.”