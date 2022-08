Vrachtwagenchauffeurs ontsnappen met veel geluk aan het ergste na zware frontale botsing

Het mag een wonder heten dat deze botsing geen zwaardere gevolgen had. Een dashcam filmde vrijdag hoe twee vrachtwagens in het Australische Revesby frontaal tegen elkaar botsten. De cabine van de kleinere truck was total loss. Maar de bestuurder, een 71-jarige man, ontsnapte aan de dood: hij werd in stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis.