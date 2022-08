In Sint-Truiden haal je voortaan zelf je medicijnen uit de muur. — © TV Limburg

Sint-Truiden

Bij apotheker Noben in Sint-Truiden kan je voortaan medicatie afhalen aan de automaat. Klanten kunnen hier maar liefst 24 op 7 terecht. De automaat is in de eerste plaats bedoeld voor medicatie op voorschrift en voor medische hulpmiddelen en cosmetica.